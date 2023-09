Rally dei nuraghi e del vermentino, tutto pronto per la 20esima edizione

A Berchidda presentato il Rally dei nuraghi e del vermentino

Lo scenografico Museo del Vino di Berchidda ha ospitato la presentazione del 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Gara dalla tripla titolazione tricolore che si correrà il 15-16 settembre. La manifestazione, organizzata dalla Rassinaby Racing col supporto degli Assessorati Regionali al Turismo e allo Sport, sarà valida per il Campionato Italiano Rally Terra, per la Coppa Rally di Zona 9, per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e per il Trofeo Pirelli Star Rally4 Terra e quello N5 Italia. Accanto al rally moderno, in programma anche il Rally Historicu, giunto alla quinta edizione titolato per il Campionato Rally Terra Storiche e per il Regionale, e il 4º Baja Vermentino Terre di Gallura, valido per il Campionato Italiano Cross Country e Ssv.

Il presidente della Rassinaby Racing, Alessandro Taras, ha dichiarato: “Ritrovarsi qui dopo vent’anni è un’emozione non da poco, da semplici appassionati quali siamo sempre stati avevamo intrapreso un percorso semplice ma siamo poi riusciti ad arrivare fin qui. I tracciati in Sardegna non mancano e siamo riusciti a crescere. Poi a fine 2017 la scelta di passare dall’asfalto alla terra, che aveva sorpreso tutti ma che alla fine ha pagato, visto che sono arrivate le titolazioni tricolori. Abbiamo una gara su terra in cui anche i trasferimenti sono quasi esclusivamente su terra, e ringraziamo Forestas per questa possibilità. Il nostro Rally è anche promozione del territorio: l’anno scorso eravamo andati a promuovere la gara in Spagna, quest’anno siamo andati in Finlandia e, grazie a questa trasferta, avremo un equipaggio finlandese in gara”.

L’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, collegato in videoconferenza, ha dichiarato: “Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è una manifestazione sportiva che allunga la nostra stagione turistica, promuove una Sardegna che va oltre il mare regalandole una vetrina internazionale. Siamo onorati, come Assessorato, di supportare anche i territori del Monte Acuto e della Gallura coinvolti dalla gara. Siamo sulla buona strada e i numeri lo dimostrano: la combinazione sport-eventi collaterali, in questo caso anche enogastronomici e culturali, consentono di far conoscere ancora di più le potenzialità e i patrimoni della Sardegna. Complimenti e grazie agli organizzatori della Rassinaby Racing, all’Aci e a tutti coloro che lavorano per la riuscita dell’evento”.

Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sardegna e Aci Sassari, ha dichiarato: “Non è facile organizzare una gara per vent’anni, tenere unita un’associazione e alzare sempre l’asticella. La Rassinaby Racing invece lo sta facendo, quindi complimenti da parte mia e da Daniele Settimo, presidente della Commissione Rally. Come Aci Sassari stiamo portando avanti uno studio, sulla base di quello realizzato nel 2019 per il Rally Italia Sardegna, per quantificare la ricaduta economica sul territorio generata dalle manifestazioni motoristiche”.

Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha dichiarato: “Un ringraziamento al presidente Alessandro Taras e a tutta la Rassinaby Racing per il lavoro tenace, appassionato e continuativo, tanto da festeggiare il ventesimo compleanno del Rally. Per la nostra comunità è importante che questa conferenza sia ospitata in un luogo della storia e della cultura della nostra identità e che grazie alla Rassinaby riesce a trovare l’apertura anche alla Penisola. Ha fatto un grande lavoro di promozione territoriale, l’Amministrazione Comunale è orgogliosa delle associazioni che sanno fare sistema ed essere parte della comunità. Dimostreremo che il nostro rally fa sistema, Berchidda sarà l’epicentro ma in tutti questi anni siete stati in grado di coinvolgere le amministrazioni comunali e far conoscere le bellezze naturalistiche di tutto il territorio”.

