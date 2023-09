A Luogosanto continua la Festa Manna di Gaddura

Luogosanto entra nel vivo della 795esima Festa Manna di Gaddura, che da otto secoli riunisce le comunità e i fedeli della Gallura. Tutti attorno al Santuario dedicato alla Madonna.

Il 7 settembre

La sera del 7 settembre è l’ultimo giorno di novena, “Lu ’èsparu”, il vespro della vigilia, momento in cui iniziano i riti religiosi più importanti. Con la “Festa di li banderi”, prevista per le ore 17.30, la comunità di Luogosanto accoglie le confraternite e le comunità religiose di tutta la Gallura. Insieme, queste raggiungono la Basilica, portando le bandiere religiose e i ceri votivi, accompagnate dalla banda di Tempio. Seguono il Santo Rosario e la Santa Messa, cantata dal coro L. Perosi di Olbia, mentre alle 19.30 è il momento della processione penitenziale nota come “Rito del fuoco”. Dalle ore 21.00, un doppio spettacolo dedicato come ogni anno alla musica sarda, con i tradizionali “Canti a ghitterra” galluresi e il concerto della storica band dei Bertas.

La festa di venerdì 8

La festa grande è venerdì 8 settembre, ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria. Si inizia alle 10.00 con la processione solenne in onore di Nostra Signora di Locusantu, accompagnata da un lungo corteo di fedeli, autorità religiose e civili, cavalieri, gruppi folk e dalla banda musicale di Tempio. Segue la “Missa Manna” nella Basilica, presieduta da monsignor Sebastiano Sanguinetti.

I festeggiamenti proseguono nel pomeriggio con la messa delle ore 18:30, cantata dal Sandro Fresi e Marco Muntoni di progetto Kindä, con il breve concerto di questi ultimi, accompagnati dalla voce di Laura Fresi e con “lu Baddittu” delle 19.30, esibizione del gruppo folk Civitas Mariana. In serata, spazio alla musica e al divertimento con una tripletta di concerti: si comincia alle 21.30 con la tribute band Vasco ModenaPark, si prosegue alle 22.30 con il concerto di Luna Melis e si chiude in bellezza alle 23.30 sulle note del Dj Walter Fargi di Radio 105.

La musica di sabato 9

I festeggiamenti proseguono sabato 9 con la processione in onore di San Giuseppe, alle ore 10.30, accompagnata dalla Banda musicale di Tempio, dal Gruppo folk di Luogosanto, dalle autorità religiose e civili e dal comitato organizzatore. Al termine, la Santa Messa presieduta da Don Francesco Cossu. Il pomeriggio è dedicato invece ai bambini, con i giochi in Piazza incoronazione a partire dalle ore 16.00. La serata ci riserva due momenti di grande musica in Piazza Incoronazione; dopo l’esibizione della tribute band Jovaband Party delle ore 21:30 sarà la volta dello spettacolo più atteso della Festa Manna: il concerto di Raf, che alle 23.00 porterà sul palco di Luogosanto i brani del tour 2023 “La mia casa”.

Il sindaco e la Festa manna di Luogosanto

“La Festa Manna chiude la programmazione di un’estate di grandi soddisfazioni e successi – commenta il sindaco Agostino Pirredda -. Ultimo dei quali quello del concerto della rassegna “Isole che Parlano”, che si è tenuto il 3 agosto scorso al Palazzo di Baldu, confermando la bontà del binomio archeologia-musica. Ci auguriamo che la Gallura, i suoi abitanti e i suoi visitatori ci riservino lo stesso seguito entusiasta e la stessa partecipazione durante le tre giornate più importanti della Festa Manna, il 7, l’8 e il 9 settembre, giorni ricchi di riti e cultura, ma anche di grande spettacolo. Come sempre, è fondamentale per noi luogosantesi coinvolgere nei festeggiamenti e nelle celebrazioni tutte le comunità della Gallura, perché si tratta di un grande evento comunitario di un territorio vasto, unito da legami di amicizia e collaborazione.”

