Fabio Salis si prepara alla gara.

Dopo le novità annunciate di recente sul suo nuovo sito ufficiale (www.fabiosalis.com), entra nel vivo la stagione 2023 di Fabio Salis. Nella nuova gara sulcitana, che darà il via alla stagione, il 33enne gallurese affiancherà per la prima volta il rientrante Alessandro Cadelano, pilota con all’attivo oltre una ventina di gare ma assente dalle competizioni dal 2016.

“Son contento di partecipare a questa gara nuova in luoghi per me speciali – commenta Fabio Salis -, userò tutta la mia esperienza per mettere Alessandro quanto più a suo agio possibile; una vettura per lui nuova ed impegnativa, unita a sette anni di pausa rendono la sfida ancora più ardua. Credo che avremo ampi margini di miglioramento, l’obbiettivo è crescere passo dopo passo, cercando comunque di fare del nostro meglio senza pressioni di classifica.”

La gara prevede 391,79 chilometri, di cui 62,91 cronometrati e partirà alle 18 di sabato 18 da Piazza Sella a Iglesias, seguita dalla speciale d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias. Domenica 19 si svolgeranno i tre passaggi sulle prove di Narcao, Nuxis-Santadi e Perdaxius, l’arrivo è previsto per le 18:45 sempre a Iglesias.

