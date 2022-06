Partirà ufficialmente alle 18:08, a Olbia, la prima prova speciale del Rally Italia Sardegna 2022. La città è in fermento, nonostante le deviazioni, che non poche polemiche hanno suscitato tra gli automobilisti.

La tappa Olbia – Cabu Abbas si svolgerà fra terra e asfalto, partendo dal lungomare di via Escrivà per procedere alla rotatoria fino a via Tirso e da lì allo sterrato di Cabu Abbas. Il pubblico potrà seguire la prova solo ed esclusivamente nelle aree individuate con una rete o una bandella di colore giallo.

Nel frattempo sono state chiuse al traffico diverse strade, dalle 15 alle 20:30, nella parte bassa del centro storico e all’inizio della zona industriale. Chiusa anche la sopraelevata. I piloti ripartiranno domani mattina, alle 5:55, dopo il cambio gomme al molo Brin.

La Sss1 di Olbia verrà trasmessa in diretta televisiva. Il canale streaming Wrc+ All Live seguirà il rally con collegamenti in diretta, speciali e approfondimenti dal parco assistenza. Su Rai, con il commento di Andrea Nicoli e Lorenzo Leonarduzzi, andranno in diretta web RaiPlay.