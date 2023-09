Al via il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, 79 iscritti nei tre campionati

Si parte con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Giovedì di ricognizioni e verifiche tecniche e sportive a Berchidda, dove la vigilia del 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino si chiude in piazza del Popolo con l’aperitivo con gli equipaggi iscritti al Rally Moderno, al Vermentino Historicu e al Baja e con la sessione di autografi.

Alle 8 venerdì 15 gli occhi sono già puntati sullo shakedown, 2,70 km in territorio di Berchidda dove i concorrenti potranno limare gli ultimi dettagli dell’assetto in vista della gara vera e propria, che scatterà alle 14 con la partenza cerimoniale in piazza del Popolo (Berchidda). Nel pomeriggio, i 54 equipaggi iscritti al Rally Moderno (assenti Vanni-Murranca e Pusceddu-Veronica Cottu), gli 11 in gara nello Storico e i 14 in gara nel Cross Country Ssv, tutte e tre competizioni valide per i rispettivi Campionati Italiani, saranno impegnati nei doppi passaggi sulla “Filigosu” (ore 14.34 e ore 17.31, 8,20 km).

Il 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino è la quarta prova dell’Italiano Rally Terra, campionato in cui ha un peso specifico importante visto il coefficiente maggiorato a 1,5, ed è valido anche per la Coppa Rally di Zona 9, il Campionato Regionale Delegazione Sardegna. Al via tutti i grandi nomi della lotta per la conquista del tricolore, a partire da Paolo Andreucci e Rudy Briani, leader con 39 punti, e dai vincitori dell’edizione 2022, Nikolay Gryazin e Kostantin Aleksandrov, secondi a -9 e vincitori delle due gare precedenti. Entrambi saranno al volante della Skoda Fabia Rs Rally, così come Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Grande attesa anche per gli altri iscritti, tra cui, tutti su Skoda Fabia R5 o Rally2, Oldrati, Panzani, Grossi, Romagna, Dati, Vagnini e i sardi Tali e Dettori.

Il commento.

“Oltre ad essere il quarto round del campionato, l’edizione del ventennale del Rally dei Nuraghi e del Vermentino era un appuntamento da non perdere. Oggi, dopo aver effettuato le ricognizioni della gara, ho avuto modo ancor di più di apprezzare questa gara. Qui al Vermentino debutteremo con la nuova Skoda Fabia RS, abbiamo effettuato dei test e sono molto contento della macchina e delle gomme. Il meteo ha un po’ scombussolato i nostri piani, ma faremo del nostro meglio per portare a casa il risultato” ha commentato il pluricampione italiano Paolo Andreucci.

Historicu e Baja.

La manifestazione targata Rassinaby Racing e organizzata col supporto degli Assessorati Regionali allo Sport e al Turismo coinvolgerà anche i territori di Alà dei Sardi, Buddusò, Calangianus, Monti, Oschiri e Pattada, dove saranno di scena anche gli equipaggi in corsa per i titoli del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Cross Country Rally Ssv. L’Historicu, valido anche per il Campionato Regionale, tornerà dopo un anno di stop e gli agguerriti Lucky-Pons su Lancia Delta cercheranno di bissare il successo del 2021. Riflettori puntati anche su Zandonà (Porsche 911 Sc), Viola (Alfa Romeo 33), Tonelli, e sull’uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, Paolo Diana, al volante di una Ford Escort Rs con Corrado Costa alle note. Al via anche i sardi Costantino Mura e Marco Demontis (Lancia Delta) e Gianluca Mannazzu e Simone Bertoletti (Renault Rs Gt Turbo). Nel 4º Baja del Vermentino – Terre di Gallura, tra i favoriti il campione in carica Alfio Bordonaro e Lorenzo Codecà. Tra i Side by Side spicca il campione italiano Amerigo Ventura, e Tomasini, attesa per l’inedita coppia sarda formata da Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu, e per Davide Catania, navigato da Alberto Marcon.

Le dirette.

Sarà possibile seguire il Rally dei Nuraghi e del Vermentino anche in tv su Aci a Sport Tv Sky (228) e Aci Sport Tv Sat (52). Nella giornata del venerdì in programma la differita dello shakedown (13.15), seguita dalle dirette della partenza (13.40), dei doppi passaggi sulla “Filigosu” (14.34 e 17.25) e dei due riordini a Berchidda (15.20 e 18.45).

Sabato 16 in diretta la Ps4 “Pattada” e il riordino diretta dalle 10.20, in leggera differita a partire dalle 16.45 il secondo passaggio sulla speciale “Pattada” e l’arrivo finale. Lo stesso programma verrà invece trasmetto integralmente in diretta sulla Pagina Facebook Campionato Italiano Rally Terra. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è anche su Facebook e Instagram con le proprie pagine ufficiali, e sull’applicazione Sportity con la password RDV2023.

