Olbia, abbonamenti bus a 4 euro per gli studenti universitari: aperte le domande

La convenzione tra Ersu e Aspo sugli abbonamenti del bus a Olbia.

Anche per quest’anno è garantito l’abbattimento del costo dei trasporti a Olbia, per gli studenti iscritti all’Università di Sassari. Libero Meloni, Direttore Generale di Ersu Sassari, e Massimo Putzu, Direttore Generale di Aspo, hanno sottoscritto la convenzione che sarà in vigore fino al 31 agosto 2024 per gli universitari di Olbia.

I ragazzi potranno viaggiare sui bus tutto l’anno a soli 4 euro. Grazie all’accordo tra i due enti sarà possibile abbattere il costo degli abbonamenti validi 12 mesi per quaranta studenti e studentesse con un reddito basso e che rispettino il limite di età per l’accesso all’agevolazione pari a 27 anni, dando attuazione alla delibera della G.R. adottata in merito.

L’Ente regionale per il diritto allo studio corrisponderà ad Aspo, come contributo la somma necessaria per abbattere dell’85% circa il costo dell’abbonamento annuale (pari a 29 euro) mentre la differenza di soli 4 euro sarà a carico degli studenti.

L’agevolazione è riservata a ragazzi e ragazze che frequentano i corsi attivati nella sede di Olbia dall’Università degli studi di Sassari, con ISEE non superiore a 25.500 euro e, come detto, che rispettino il limite di età per l’accesso all’agevolazione pari a 27 anni.

Superati i 40 abbonamenti in convenzione, chi ha un reddito basso potrà comunque contare su una tariffa che gode delle agevolazioni della RAS ad un costo accessibile di soli 29 euro all’anno. Chi invece ha un reddito superiore alla soglia indicata potrà comunque viaggiare per dodici mesi, fino al 31 agosto 2024, alla “tariffa agevolata studenti” pari a 58 euro.

Come richiedere l’abbonamento.

Per richiedere il proprio abbonamento, che sarà strettamente personale, sarà possibile recarsi negli uffici di ASPO in via Indonesia 9, dal lunedì al venerdì, dalle 08:15 alle ora 13:30 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30; in alternativa è disponibile anche l’Infopoint presso la sede del Comune di Olbia dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e venerdì dalle 9:00 alle 16:00.

Per acquistare l’abbonamento studenti sarà necessario presentare domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2023, con la fotocopia del documento d’identità, copia del modello ISEE. Per chi è già abbonato la presenterà la ASPO Card per procedere al rinnovo o una fototessera per la nuova emissione.

