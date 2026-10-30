Morto davanti al figlio a Olbia, chi è la vittima e la dinamica dell’incidente mortale

Emanuele Vitiello è morto in sella alla sua moto a Olbia.

E’ Emanuele Vitiello, l’uomo vittima del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio, all’Isola Bianca, a Olbia. L’uomo, un 52enne, stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un Tir. A bordo con lui il figlio 20enne che ha assistito alla tragedia e non ha riportato ferite.

L’impatto si è verificato nella rotatoria centrale del viale che conduce al porto, dove il veicolo a due ruote, per cause attualmente in fase di accertamento, si è scontrato con la motrice di un tir. La moto, a causa dell’impatto, è semidistrutta, condizioni che testimoniano la violenza dell’impatto.

Nonostante l’intervento tempestivo dei medici giunti sul posto con l’elisoccorso, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano, mentre l’area dell’incidente è stata raggiunta anche dalle pattuglie della polizia locale, dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia costiera e dalle squadre dei vigili del fuoco per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

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