Le previsioni meteo per il weeekend a Olbia e in Gallura

Il fine settimana tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre si prepara a portare condizioni meteorologiche variabili a Olbia e in Gallura, con nuvole in aumento e la possibilità di precipitazioni, soprattutto nella giornata di sabato. Le temperature resteranno relativamente miti per il periodo, ma il tempo potrebbe richiedere qualche precauzione in più per chi ha in programma eventi, passeggiate o attività all’aperto.

Secondo le previsioni disponibili, a Olbia sabato la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 20-21 gradi nelle ore centrali, mentre le minime si attesteranno intorno ai 13-14 gradi. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con possibili piogge deboli o rovesci nel corso della giornata. Anche il vento, previsto dai quadranti nord-orientali, potrà contribuire a rendere il clima più fresco, soprattutto lungo la costa.

Per domenica 1° novembre lo scenario resta ancora incerto. Le indicazioni dei diversi modelli meteorologici non sono del tutto concordi sull’intensità delle precipitazioni: alcune previsioni prospettano ancora nuvolosità e qualche pioviggine, mentre altre indicano condizioni più asciutte e possibili schiarite. Le temperature massime potrebbero mantenersi intorno ai 19-21 gradi, con valori più bassi nelle prime ore del mattino e in serata.

Nelle zone interne della Gallura, in particolare verso Tempio Pausania, le temperature saranno più fresche rispetto alla costa, soprattutto durante la notte e al primo mattino. Chi sceglierà di trascorrere il weekend all’aperto dovrà quindi considerare la possibilità di cambiamenti del tempo, portando con sé un ombrello e un abbigliamento adatto alle temperature autunnali.

Il consiglio è di seguire gli aggiornamenti meteorologici nei prossimi giorni: l’evoluzione delle precipitazioni, in particolare, potrà essere definita meglio con l’avvicinarsi del fine settimana. Per ora, il quadro invita alla prudenza nell’organizzazione degli appuntamenti all’aperto, senza escludere la possibilità di schiarite.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui