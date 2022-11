La rassegna di cinema a Olbia.

Come ormai da molti anni, il 22 novembre inizierà, al cinema Olbia, la rassegna L’altro cinema 2022. Organizzato dall’associazione Argonauti, già promotrice del festival cinematografico di Tavolara, l’evento si propone di presentare al pubblico quel prodotto cinematografico spesso meno noto o meno visto, ma non per questo meno importante.

Il programma è costituito da una panoramica relativa ai grandi festival europei e alle produzioni più indipendenti; non mancano titoli di grande richiamo, come ad esempio il Maigret di Patrice Leconte, inserito anche nel programma della rassegna Tinte fosche sulla letteratura di genere. L’associazione Argonauti conferma così la volontà di voler promuovere la cultura cinematografica anche oltre il singolo evento di grande successo realizzando un progetto che dura tutto l’anno. La particolarità della rassegna è anche quella di offrire prodotti di qualità ad un prezzo popolare, anche in contrasto con la spirale inflazionistica particolarmente rilevante nel nostro paese.

L’evento è inserito nel progetto presentato da Argonauti sul bando cultura 2022 e sostenuto dal comune di Olbia, Assessorato alla Cultura. Il costo del biglietto è di 5 euro, mentre l’abbonamento per i film costa 72 euro. Gli spettacoli verranno proiettati alle 17 e 19:30.

Gli eventi in programma.

22 novembre Maigret di Patrice Leconte; 30 novembre Il signore delle formiche di Gianni Amelio; 11 gennaio L’immensità di Emanuele Crialese; 18 gennaio Per niente al mondo di Ciro D’Emilio; 25 gennaio I figli degli altri di Rebecca Zlotowski; 1 febbraio Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa; 8 febbraio Le buone stelle – Broker di Hirokazu Kore-Eda; 15 febbraio Rumba therapy di Franck Dubosc; 22 febbraio Una squadra di Domenico Procacci; 1 marzo I tutto fare di Neus Ballús; 8 marzo La stranezza di Roberto Andò; 15 marzo Il colibrì di Francesca Archibugi, 22 marzo Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, 29 marzo Utama – Le terre dimenticate di Alejandro Loayza Grisi; 5 aprile Boned and All di Luca Guadagnino e infine il 12 aprile Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui