Relamping dell’illuminazione pubblica: vantaggi economici e benefici per l’ambiente

Si stima che il costo dell’illuminazione pubblica pesi per circa il 30% sulle bollette energetiche comunali ma c’è una soluzione: si chiama Relamping ed è un intervento che può portare vantaggi economici e benefici per l’ambiente. Il numero di amministrazioni comunali che scelgono di muoversi in questa direzione cresce in modo esponenziale e sono sempre più le vecchie lampadine che vengono sostituite con quelle a LED che si fanno apprezzare per risparmi energetici, economici e gestionali.

Probabilmente anche tu stai valutando il relamping dell’illuminazione pubblica per il tuo comune: in questo post vogliamo svelarti come fare, quali sono i vantaggi e soprattutto a chi rivolgerti per il servizio.

Illuminazione a LED: la soluzione vantaggiosa per la Res Pubblica

La tecnologia fa importanti passi avanti in più campi e chiaramente quello dell’illuminazione non è escluso; negli ultimi anni si è sviluppato il trend LED e si è anche perfezionata questa proposta rendendola sempre più efficiente.

L’illuminazione a Light Emitting Diode va a sostituire quella della lampadina tradizionale battendola in durata, resa luminosa, necessità di minore manutenzione, minori consumi e costi ridotti. L’intervento di relamping per l’illuminazione pubblica conosciuto anche come adeguamento dell’illuminazione pubblica avviene con due possibilità differenti: da una parte è possibile mantenere i medesimi lampioni andando a sostituire solamente la tecnologia relativa all’illuminazione, dall’altra è possibile intervenire anche a livello di design sostituendo l’intero corpo illuminante.

Vantaggi e benefici dell’illuminazione LED

Se stai valutando il relamping dell’illuminazione pubblica per il tuo quartiere o la tua città devi sapere che puoi avere benefici decisamente importanti. Chiaramente è necessario un investimento iniziale ma possiamo dirti che fin da subito puoi risparmiare fino al 70% rispetto alle bollette precedenti, questo poiché viene ridotto il consumo energetico.

Ridurre l’energia utilizzata però non ti dà solo vantaggi economici ma aiuta il tuo comune a distinguersi per un impatto minore sull’ambiente, scegliendo soluzioni sempre più green. Un altro aspetto da valutare però è la resa luminosa: il LED riesce a rendere molto di più della classica lampadina senza però affaticare gli occhi o infastidire chi è alla guida. Non temere: anche la durata dei LED ti stupirà. La vita è di circa 50.000 ore e il costo di manutenzione risulta quindi molto basso poiché non è così frequente la necessità di intervento.

Riassumendo possiamo dire che il relamping è conveniente perché:

– riduce i costi della bolletta

– abbassa i costi di manutenzione

– migliora l’illuminazione

– abbassa l’impatto ambientale

– il ritorno dell’investimento è rapido

Intervento di Relamping: a chi dovresti rivolgerti

Se stai cercando un’azienda specializzata in relamping led per l’illuminazione pubblica con giù un ottimo portfolio e tanta esperienza nel settore non possiamo che consigliarti Universal Science. L’attività specializzata in illuminazione LED, opera in più campi e si distingue per la qualità dei prodotti made in Italy ma soprattutto per il servizio di analisi per posizionare nel modo più ottimale l’illuminazione.

Vuoi davvero migliorare la resa dell’illuminazione del tuo comune? Valuta non solo la sostituzione delle lampadine ma la riqualificazione generale della luce, cercando anche dove possibile di riposizionare i lampioni così da rendere il tutto molto più efficiente. Per poter intervenire Universal Science propone tra i servizi il Relamping Kit pronto all’uso. Potremmo definirla una soluzione in grado di riqualificare concretamente la luce pubblica andando a sostituire la vecchia illuminazione con moduli LED più moderni.

Informati inoltre in termini di incentivi: essendo un intervento di efficientamento energetico, è possibile usufruire di bonus per poter migliorare la qualità del servizio erogato andando ad impattare meno sull’ambiente. Nonostante ciò devi sapere che il costo del relamping è basso e il ritorno dell’investimento è davvero rapido.