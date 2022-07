Le reliquie di Sant’Antonio di Padova in Gallura.

Le reliquie di Sant’Antonio di Padova, in Sardegna, sono giunte più volte negli anni precedenti la pandemia e nuovamente nel giugno appena trascorso, quando hanno visitato alcune parrocchie nelle diocesi di Oristano ed Ales-Terralba. In quella di Tempio-Ampurias vennero accolte l’ultima volta circa 10 anni fa nella città di Tempio.

Dal 23 ottobre al 13 novembre 2022 due insigni reliquie della “massa corporis” saranno accolte in alcune comunità della Gallura. Le reliquie arriveranno ad Olbia il giorno 23 ottobre e saranno solennemente accolte nella parrocchia di San Michele Arcangelo, dalla quale saranno poi solennemente accompagnate alla chiesa di Sant’Antonio di Padova. La chies fa parte della parrocchia ed è il santuario antoniano in cui tutti i devoti della città di Olbia da oltre 30 anni onorano e pregano il Santo di Padova; già nel 1995 in occasione degli 800 anni della nascita di Sant’Antonio in essa vennero solennemente accolte le insigni reliquie del Santo di Padova. Dopo un quarto di secolo, verranno nuovamente accolte e resteranno in essa per la visita e la preghiera dei devoti della città e del territorio fino al 30 ottobre.

Nei giorni della permanenza delle reliquie nella chiesa di Sant’Antonio, una seconda reliquia del Santo visiterà gli ammalati. Saranno giorni intensi di preghiera e catechesi. Inoltre sempre nei giorni precedenti il 30 ottobre in accordo con le rispettive direzioni sanitarie, la reliquia di Sant’Antonio sarà accolta per una giornata ciascuno negli ospedali della città: l’ospedale civile “Giovanni Paolo II” e l’ospedale “Mater Olbia“, per permettere anche ai degenti di pregare e affidarsi al Santo di Padova.

Il 30 ottobre le reliquie raggiungeranno la basilica di Luogosanto, luogo della prima presenza francescana in Gallura, per poi tornare ad Olbia il 3 novembre nella chiesa di Nostra Signora de La Salette dove saranno ospitate fino al 6 novembre, quindi raggiungeranno la parrocchia di Porto San Paolo dove sosteranno fino al 9 novembre. Infine saranno accolte nella parrocchia di Palau fino la 12 novembre, per poi ritornare ad Olbia il giorno 13 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova per un ultimo saluto e ringraziamento da parte della città prima di ripartire alla volta di Padova.