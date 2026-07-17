I lavori urgenti di Abbanoa a Olbia e Golfo Aranci.

Intervento urgente sulla rete idrica al servizio delle zone costiere tra Olbia e Golfo Aranci. I tecnici di Abbanoa sono impegnati nelle operazioni di riparazione della condotta adduttrice che alimenta la frazione di Pittulongu, nel territorio olbiese, e diverse località del vicino comune di Golfo Aranci. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il gestore del servizio idrico ha programmato una sospensione temporanea del flusso nell’impianto di sollevamento situato nella zona Cipnes. L’intervento è iniziato alle 8:30 e, secondo le previsioni, dovrebbe concludersi entro le 12:30.

Durante la fascia oraria interessata dai lavori potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o momentanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua. I possibili disservizi riguarderanno la zona industriale Cipnes, la località di Pittulongu nel comune di Olbia e alcune aree costiere del territorio di Golfo Aranci, tra cui Nodu Pianu, Torre Terrata, Sos Aranzos, Ville Del Golfo e Punta Bados.

Abbanoa ha comunicato che le squadre operative lavoreranno per ridurre al minimo i tempi dell’intervento e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui le riparazioni dovessero terminare prima del previsto, la riattivazione dell’erogazione sarà anticipata. Al termine dei lavori il sistema idrico tornerà progressivamente alla normale operatività. Il gestore avverte inoltre che, nella fase successiva al ripristino, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Si tratta di un fenomeno momentaneo legato alla ripresa della circolazione nella rete. Eventuali anomalie o problemi persistenti potranno essere segnalati al servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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