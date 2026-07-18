La Olbia Arena cambia volto, nuovo prato per i concerti estivi

Il nuovo volto della Olbia Arena.

La Olbia Arena cambia volto in vista dei grandi eventi dell’estate. L’area della zona industriale, finora caratterizzata dal terreno in terra battuta, si prepara a trasformarsi in un grande prato verde grazie agli interventi avviati dal Comune, con l’obiettivo di rendere lo spazio più accogliente e funzionale in occasione dei prossimi concerti.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Settimo Nizzi durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, dove il primo cittadino ha spiegato che le operazioni di semina dovrebbero concludersi in tempo per il 7 agosto, data in cui la struttura ospiterà il concerto di Jovanotti. Il nuovo manto erboso sarà quindi inaugurato proprio durante il primo grande appuntamento musicale previsto nell’arena.

L’intervento rientra nella strategia dell’amministrazione comunale, che punta a trasformare la Olbia Arena in uno spazio stabile destinato a manifestazioni di diversa natura. Il Comune ha già avviato il percorso per l’acquisizione dei terreni ex Novamarine dal Cipnes Gallura, con l’obiettivo di creare un’area eventi permanente. La scelta del prato nasce anche dall’esigenza di migliorare le condizioni dell’area durante gli spettacoli, riducendo il problema della polvere sollevata dal passaggio del pubblico. Dopo Jovanotti, il calendario prevede il Red Valley dal 13 al 15 agosto, mentre nel 2027 è già stata annunciata la presenza di Ultimo.

Il progetto ha però acceso il confronto politico. La capogruppo del Partito Democratico Ivana Russu ha sollevato dubbi sull’utilizzo di risorse pubbliche in un’area non ancora di proprietà comunale, mentre Nizzi ha difeso la scelta dell’amministrazione, ribadendo la volontà di dotare Olbia di una struttura capace di ospitare grandi eventi.

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