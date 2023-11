Presunti ricatti sulla realizzazione del Mater Olbia, arriva la svolta

La svolta nel processo sull’ospedale Mater Olbia.

Dopo otto anni di indagini e udienze nel caso dell’ospedale Mater Olbia, c’è stato un colpo di scena in tribunale a Tempio. Il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dell’imprenditore Alessandro Marini e dell’immobiliarista Gigi Bardanzellu, accusati di presunto ricatto nei confronti del fondo sovrano del Qatar e dell’ex primo cittadino di Olbia, Gianni Giovannelli.

Il capo di imputazione originario, che descriveva il presunto ricatto legato a una causa di usucapione di un’area vicino all’ospedale olbiese nel periodo precedente la firma dell’accordo per la realizzazione del Mater Olbia nel maggio 2015, è stato demolito dal pubblico ministero durante l’udienza a Tempio. La Procura di Tempio ha modificato radicalmente la sua posizione, sostenendo ora che non ci sono condotte classificabili come estorsive. Il verdetto finale è atteso il 20 dicembre.

