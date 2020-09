I carabinieri hanno arrestato il 30enne in centro a Tempio.

I carabinieri di Tempio Pausania hanno arrestato un uomo ricercato in tutta Europa per associazione per delinquere e furto aggravato. Si tratta di un 30enne cittadino rumeno che, tra il 2016 ed il 2017, si era reso responsabile in Romania di reati per cui l’autorità giudiziaria rumena ha emesso un mando d’arresto europeo.

Pertanto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania, ha rintracciato il giovane all’interno di un’abitazione del centro cittadino. Dopo gli accertamenti sull’identità personale, sono scattate le manette ed è stato condotto alla Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

