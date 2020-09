Lo ha comunicato il sindaco Ledda.

Due cittadini residenti ad Alà dei Sardi ma domiciliati attualmente in un altro Comune sono risultati positivi al coronavirus. I due sono sono già stati presi in carico dal Servizio di Igiene Pubblica e sono già in isolamento domiciliare, presentano lievi sintomi, ma stanno bene.

Sono in corso da parte delle Autorità Sanitarie e del Comune le ulteriori attività di approfondimento dei contatti avuti dai soggetti interessati.

“Si raccomanda a chi ha avuto contatto diretto di segnalarlo immediatamente al proprio medico di famiglia che attiverà tutte le procedure del caso. Nell’augurare ai soggetti interessati una pronta guarigione, si raccomanda la massima prudenza ed il rispetto delle regole, tra le quali l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia In luoghi pubblici che privati” ha commentato il sindaco Francesco Ledda.

