La decisione del tribunale amministrativo della Sardegna.

Nessun colpo di scena da parte del Tar della Sardegna. I giudici hanno respinto anche gli ultimi ricorsi contro l’elezione degli otto consiglieri regionali della Lega alle consultazioni del 24 febbraio scorso.

In Gallura era stato eletto il consigliere Dario Giagoni di Santa Teresa, poi nominato capogruppo per il partito nell’assise sarda. Nel ricorso si contestava la sottoscrizione delle liste elettorali.

Ma per i giudici, invece, tutto si è svolto regolarmente, anche se per conoscere le motivazioni bisognerà aspettare i prossimi giorni. Per il momento si sa che il ricorso è stato respinto.

