Il saluto di Michelangelo Anile all’Hermaea Olbia

I ringraziamenti e i motivi delle dimissioni.

Dopo 14 mesi Michelangelo Anile lascia la panchina dell’Hermaea. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Martignacco il tecnico romano ha annunciato le proprie dimissioni al presidente Gianni Sarti.

“Mi sono dimesso perchè ho ritenuto che la squadra avesse bisogno di una scossa – spiega Anile – nelle prime tre partite di quest’anno è mancata quella scintilla che evidentemente non sono riuscito a trasmettere. Non voglio assolutamente che l’Hermaea viva un’altra stagione come quella passata, e per questo motivo ho ritenuto giusto fare un passo indietro. L’ho fatto ora, perchè di alle porte c’è una settimana cruciale, con 3 partite ravvicinate, di cui 2 in casa contro avversarie teoricamente alla portata. Ho voluto che la squadra affrontasse un ciclo così importante con un nuovo allenatore, che mi auguro possa riuscire a raddrizzare le cose.

L’Hermaea fa parte della mia famiglia e rimarrò sempre il primo tifoso di questa squadra. Ringrazio il presidente Gianni Sarti per la grande opportunità che mi ha dato la scorsa estate. Non credo che tanti altri presidenti avrebbero avuto il coraggio di affidare una panchina di Serie A a un allenatore esordiente di 35 anni, confermandolo, per giunta, dopo una stagione negativa. Gli sarò sempre grato”.

