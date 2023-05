Il Grig interviene sui rifiuti nel cimitero di Bassacutena

Il Gruppo d’intervento giuridico chiede una bonifica del cimitero di Bassacutena dove sono stati ritrovati vari rifiuti. L’associazione ecologista Grig ha chiesto, con una specifica istanza (4 maggio 2023), la bonifica ambientale di uno scarico di rifiuti vari (detriti, rottami, imballaggi, ecc.) presso il cimitero di Bassacutena. Nel territorio comunale di Tempio Pausania.

La richiesta al Comune

Il rischio è che la situazione igienico-sanitaria peggiori e l’attuale scarico incontrollato diventi una vera e propria discarica abusiva. Coinvolti il Comune di Tempio Pausania e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. “In ogni caso l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) – spiegano dal Grig -. Il sindaco competente dispone con ordinanza la bonifica ambientale a carico del trasgressore in solido con il proprietario o con chi ha la disponibilità dell’area. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati. Il GrIG auspica in tempi brevi il ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie, unitamente al fondamentale svolgimento della vigilanza contro cafoni e inquinatori”.

