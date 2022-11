Il degrado a Tempio.

Plastica, barattoli di vernice e altri rifiuti pericolosi. A Tempio, tra il campo sportivo Muzzetto e il nuovo palazzetto dello Sport, spunta una discarica abusiva.

Non è la prima volta che i rifiuti occupano quell’area. I residenti della cittadina gallurese hanno lamentato che, dopo la pulizia, qualcuno ha pensato bene di sporcare di nuovo. La discarica abusiva, infatti, è tornata dopo pochi mesi dalla bonifica del luogo. Anche in quella occasione, gli abitanti della città avevano fatto una segnalazione. “Inutile pulire se poi non si controlla”, si lamentano.

Non sarebbero nemmeno ignoti chi ha abbandonato i rifiuti. “Qualche maleducato ha sbadatamente dimenticato che tra la spazzatura ci sono pure i loro documenti, con nome e cognome e indirizzo. Quindi ora sappiamo chi sono”, spiega uno dei residenti.

