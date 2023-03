Il degrado a Marina Maria.

A un paio di mesi dall’inizio dell’estate la spiaggia di Marina Maria è completamente invasa da plastica e rifiuti pericolosi. A segnalarlo sui social un residente di Olbia sul gruppo della frazione di Murta Maria, che mentre faceva una passeggiata si è accorto del degrado sul luogo.

“Sabato facendo una passeggiata a Marina Maria mi sono imbattuto in uno spettacolo a dir poco penoso”, racconta l’olbiese. Il residente ha detto di aver in seguito contattato l’ufficio preposto del Comune, ma che nulla è stato fatto per rimuovere i rifiuti pericolosi. “Non ho avuto tempo per andare a fare denuncia alla forestale. Comunque sappiate che la situazione è questa”, ha scritto pubblicando le fotografie che fanno vedere lo stato della spiaggia.

Così alcuni residenti di Murta Maria hanno risposto preoccupati, sostenendo che forse si tratta di amianto mentre altri più esperti hanno spiegato che: “non sono pannelli di eternit, ma pannelli onduline di cemento pressato”. Comunque sia gli abitanti hanno protestato contro l’abitudine radicata di abbandonare i rifiuti nelle spiagge, di qualunque natura essi siano.