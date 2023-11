Butta i rifiuti in strada a Olbia, ma si dimentica che c’è il suo nome

Maleducato e sbadato butta i rifiuti nel quartiere di San Simplicio a Olbia.

San Simplicio combatte ogni giorno una guerra con chi abbandona i sacchetti dell’immondizia e altri rifiuti nel quartiere di Olbia. I residenti sono ormai esasperati dagli incivili che riducono le strade del rione prossimo al centro storico come una discarica a cielo aperto.

Il quartiere è uno dei più sporchi in città, pieno di persone di cui non si sa né la provenienza e né il nome che trattano San Simplicio come se fosse un immondezzaio. Questa volta però uno dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti si è palesato involontariamente. I residenti nel loro gruppo dedicato al quartiere San Simplicio hanno pubblicato una nuova foto per documentare la situazione del rione.

Senza volerlo ha gettato via un raccoglitore ad anelli che porta il suo nome. “A volte con certi incivili , non c’è bisogno nemmeno di telecamere”, scrivono i residenti. “La prossima volta stai attento”, aggiungono sulla pagina dei social.

