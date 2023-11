CEAS di Tempio partecipa alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti

L’evento per la riduzione dei rifiuti si terrà dal 18 al 26 novembre a Tempio.

Parole d’ordine: creatività, scambio, riuso. Dal 18 al 26 novembre il CEAS Tempio partecipa alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti con un progetto diffuso nella Città di Tempio che coinvolge generazioni e abilità differenti.

Il progetto di sensibilizzazione ambientale La seconda vita delle cose vuole offrire un modo concreto e coinvolgente affinché cittadini, studenti e operatori siano sempre più consapevoli e preparati a uno stile di vita improntato alla sostenibilità.

In programma, per l’intera settimana, iniziative ed eventi dedicati al dono e allo scambio nello Spazio CEDAP a Curadureddu e presso il Merkatino Omnia a Tempio Pausania. Bimbi, ragazzi e adulti potranno scambiarsi o regalarsi oggetti e abiti nuovi o usati ma in buono stato e riutilizzabili: piccole buone pratiche per affrontare in modo ecologico le nuove sfide del presente e sostenere il potere del riuso.

Lo Spazio CEDAP – sede del CEAS Tempio e del Museo Organica – ospiterà Bookcrossing, dedicato a tutti gli appassionati di libri. Chi lascia un libro potrà prenderne un altro lasciato da un altro visitatore: un modo semplice ed ecologico per dare nuova vita alle proprie letture preferite condividendo con altri lettori titoli e autori del cuore.

Una seconda parte del progetto sarà ospitata in città all’interno del Merkatino Omnia, che l’omonima associazione gestisce seguendo criteri dell’economia circolare, della sostenibilità e della riduzione di sprechi. Grazie alla collaborazione con Omnia sarà possibile partecipare a La seconda vita delle cose donando o scambiando oggetti, capi d’abbigliamento, accessori, nuovi o usati evitando così che diventino materiali di rifiuto o lasciando una piccola offerta che servirà a sostenere attività manuali e creative per gli ospiti della casa famiglia “Villa Lissia”.

Attivare uno scambio di oggetti e creare momenti di condivisione è un modo utile, creativo e divertente per consolidare i rapporti sociali e affrontare tematiche importanti, sensibilizzando sul tema della plastica e degli imballaggi, sull’impatto che questi hanno sull’ambiente e sui comportamenti responsabili da adottare.

La settimana dedicata dal CEAS Tempio al riuso e al riciclo rappresenta dunque un’occasione importante per prendere parte attivamente al cambiamento di abitudini consolidate e nocive per la natura. Attraverso gesti concreti sarà possibile percorrere insieme una strada caratterizzata da maggiore rispetto per le cose e per l’ambiente, contribuendo a sviluppare il senso di comunità e gli scambi intergenerazionali fra cittadini e visitatori del Bosco di Curadureddu.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Omnia aps, il Museo Organica e il CEAS Monte Linas di Gonnosfanadiga nell’ambito del progetto dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente regionale Plastiche e economia circolare e dellaSettimana europea per la riduzione dei rifiuti.

INFO • Lo Spazio CEDAP è raggiungibile da Tempio, Olbia e Sassari lungo la strada statale SS 392, e poi a piedi percorrendo uno dei suggestivi sentieri che si inoltrano nei boschi del Limbara.

