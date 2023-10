Le auto invadono San Simplicio, a Olbia il sagrato diventa un parcheggio

Le immagini del sagrato-parcheggio di San Simplicio

Il sagrato della chiesa di San Simplicio a Olbia invaso dalle auto è diventato un parcheggio, come dimostrano le immagini di un lettore. Chi è andato in chiesa domenica mattina non ha dovuto camminare tanto per raggiungerla. Qualcuno ha tolto la catena che delimitava lo spazio sul sagrato, così decine di automobilisti hanno trovato parcheggio.

Nei giorni scorsi qualcuno si era lamentato perché un camion degli operai rovinava la visuale ai turisti. Per spiegare l’importanza dei lavori era intervenuto don Antonio Tamponi. Con un video su Facebook aveva risposto stizzito a chi si era lamentato chiarendo perché si era reso necessario il passaggio dei mezzi.

Ma quello documentato di domenica mattina non è un traffico di addetti ai lavori del cantiere. Sono fedeli che sono arrivati con l’auto a pochi metri dall’ingresso della chiesa.

Il Consiglio comunale di Olbia a giugno ha deciso di avviare una battaglia contro la profanazione del granito che compone la piazza di San Simplicio, trasformata in un parcheggio. L’interpellanza presentata dal gruppo “Liberi e insieme“, con il capogruppo Davide Bacciu come primo firmatario, ha riaperto il dibattito tra l’amministrazione comunale e la Chiesa sulla gestione di questa importante piazza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui