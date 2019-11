Il rinvio a giudizio delle maestre.

L’esito appare scontato. Dopo la chiusura delle indagini, con la notifica alle parti, il pm Giorgio Bocciarelli sembra intenzionato a chiedere il rinvio a giudizio per le due maestre della scuola dell’infanzia di Budoni.

Il reato contestato è di maltrattamenti aggravati o abuso di mezzi di correzione. Un’accusa più tenue rispetto a quella che avrebbe potuto prendere vigore, in base alle anticipazioni dell’inchiesta, ma che per la procura rappresenta, comunque, un punto fermo.

Per questo, da quanto trapela, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri di Budoni, che hanno documentato le vessazioni anche con l’ausilio delle telecamere, il magistrato non avrebbe dubbi sulla richiesta di rinvio a giudizio per le due maestre.

L’inchiesta era partita lo scorso maggio, dopo la denuncia di alcuni genitori. Il gip aveva, quindi, disposto la sospensione delle due maestre, una decisione che era poi stata annullata dal tribunale del Riesame.

