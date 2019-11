Trovato con della droga al parco giochi, denunciato un 20enne per spaccio

L’operazione dei carabinieri.

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati a reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Tertenia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei un 20enne, cittadino extracomunitario, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno monitorato i movimenti in entrata e in uscita dal parco giochi di Via Roma e, a seguito di un controllo, hanno sorpreso il soggetto nel tentativo di disfarsi di un sacchetto contenente 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La perquisizione personale, immediatamente effettuata dai militari operanti, ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del soggetto, diverso materiale per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente nonché un’ingente somma di denaro contante ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Nel corso dei prossimi giorni, i controlli da parte dei carabinieri continueranno in tutte le aree sensibili del centro e della periferia di Tertenia.

(Visited 286 times, 286 visits today)