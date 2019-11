Concluse le indagini della procura sui maltrattamenti.

L’avviso è stato recapitato nelle scorse ore alle due maestre. Contiene, ai sensi del codice di procedura penale, la notifica della conclusione delle indagini preliminari. Vale a dire, che le indagini della procura di Nuoro sono concluse e che il magistrato, che ha seguito il caso, ha 20 giorni di tempo per decidere se presentare la richiesta di rinvio a giudizio o fare domanda di archiviazione al giudice.

La vicenda dei presunti maltrattamenti all’asilo di Budoni arriva, quindi, ad un punto di svolta. Da adesso il materiale dell’inchiesta entra nelle disponibilità degli avvocati che assistono le due maestre indagate. Ci sono le dichiarazioni dei genitori dei bambini, che hanno raccontato quel “clima di terrore” che si viveva in classe. Ci sono le registrazioni video, che hanno raccolto i carabinieri di Budoni. Ci sono gli esiti delle indagini di questi mesi.

Un corpus voluminoso, che passa all’esame della difesa. Una vicenda ancora per molti versi da chiarire questa dei presunti maltrattamenti, che ha portato lo scorso settembre ad una vera rivolta dei genitori, che hanno trasferito in massa i loro figli, dopo che le maestre erano tornate in servizio nella stessa scuola. Adesso, con la conclusione delle indagini, si potrà iniziare a fare definitivamente chiarezza.

