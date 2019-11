Demolita l’ex caserma dei vigili del fuoco di Olbia.

Un cumulo di macerie è ciò che rimane ora della storica casema dei vigili del fuoco di piazza Crispi di Olbia. Ieri le ruspe hanno completato il lavoro inziato un mese fa, con il primo colpo di benna, all’estremo angolo della piazza.

Con la definitiva demolizione inizia un nuovo capitolo per il lungomare di Olbia, fatto di verde, passeggiate e spazio per le biciclette. Il restyling è appena all’inizio, ma il sindaco Settimo Nizzi vuole tagliare il nastro prima delle prossime elezioni.

L’ex caserma dei vigili del fuoco rappresenta un pezzo di storia di Olbia. Era in funzione fino al 2007, quando il comando venne trasferito in zona Basa. Ma è impossibile non ricordarsi delle sirene che risuonavano nelle vie ogni volta che si necessitava di un pronto intervento.

