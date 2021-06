Rischia di annegare nel mare di Spargi, salvato dal gesto eroico di un militare

Il militare è riuscito a salvargli la vita.

E’ stato solo grazie alla prontezza di un militare che oggi all’isola di Spargi è stata evitata una tragedia. Un turista di nazionalità francese di 72 anni si è tuffato nelle splendide acque dell’isola ma, forse a causa un malore, ha rischiato di annegare.

Ma la fortuna ha voluto che proprio in quel momento, su una barca, ci fosse un militare della Marina Militare Italiana libero dal servizio, che si è subito accorto che qualcosa non andava. Il militare non ci ha pensato due volte: si è subito tuffato in acqua ed è riuscito a portare il 72enne a riva. Lí sulla spiaggia, ha iniziato le manovre per rianimare l’anziano riuscendo a salvargli la vita.

Nel frattempo sul posto è giunto anche un elicottero del 118 che ha calato un medico dall’alto e ha stabilizzato il paziente. Poi la vedetta della Guardia costiera con i suoi medici a bordo ha portato il turista a Cala Camiciotto dove è stato imbarcato sull’elicottero e portato all’ospedale di Olbia.

(Visited 298 times, 319 visits today)