Rischia di annegare all’isola di Spargi, 72enne trasportato all’ospedale di Olbia

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Grande paura all’isola di Spargi per un turista francese di 72enne che ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi che hanno portato l’uomo a riva e successivamente è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia in gravi condizioni. Al momento non è ancora chiaro se il turista abbia avuto un malore mentre stava facendo il bagno oppure abbia rischiato di annegare per un altro motivo.

