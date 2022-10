la denuncia dei consiglieri comunali a Olbia sull’ultimo episodio.

Una rissa, secondo cause in corso di accertamento, è finita con l’accoltellamento di un giovane in piazza Matteotti, a Olbia. L’episodio è accaduto la notte del 3 ottobre, quando il ragazzo, di nazionalità marocchina e in stato di ebbrezza, è stato raggiunto da tre fendenti in diverse parti del corpo.

Il presunto aggressore un giovane siriano, che lo ha colpito dopo una colluttazione per futili motivi. Le immagini sono state riprese dalle telecamere e sono finite al vaglio degli inquirenti. Ma al centro di Olbia gli episodi di violenza e criminalità sono all’ordine del giorno. Lo denunciano i consiglieri di opposizione del Pd, che hanno parlato della situazione insostenibile che si vive nelle zone di Le Piramidi, piazza Mercato e via La Marmora, “diventata ormai da anni insostenibile per chi vi risiede, per chi lavora e frequenta le vie del centro storico”.

“Sin dalle prime ore della sera le panchine diventano luogo di bivacco per alcolisti e spacciatori che importunano i passanti – si legge in un comunicato stampa a firma dei consiglieri Ivana Russu, Rino Piccinnu, Gianluca Corda, Maddalena Corda, Antonio Loriga, Stefano Spada -. Gli episodi di violenza e microcriminalità non si sono mai arrestati nel corso dei mesi e anche poche settimane fa, nei pressi di via La Marmora, una violenta rissa ha coinvolto una decina di persone causando diversi feriti per l’utilizzo di bottiglie di vetro come vere e proprie armi”.

Violenze anche tra via Vittorio Veneto e via Brigata Sassari, le quali sono diventate piazze di spaccio “ove lo spaccio di sostanze stupefacenti avviene sin dalle prime ore del pomeriggio, un’area degradata e sporca ove con tanta difficoltà molti cittadini hanno insediato B&B, affittacamere nel tentativo di riqualificarla e dove tanti oggi iniziano a mettere in vendita le proprietà per l’invivibilità del quartiere”, dichiarano.

“Le forze dell’ordine, che ringraziamo per gli sforzi che da anni fanno in città per fronteggiare tale situazione, continuano a denunciare la carenza di personale per un efficace controllo e repressione dei reati in un territorio così vasto – proseguono -. Ci sembra evidente, invece, che la stessa attenzione non emerge dalle priorità e dalle politiche attuate dall’attuale amministrazione cittadina, con soluzioni spesso palliative e totalmente inefficaci nella prevenzione e contrasto a fenomeno che da tempo risultano fuori controllo. Un esempio tra tutti, che rappresenta l’inefficacia totale delle azioni messe in campo, il posizionamento, accompagnato da grandi proclami, di una “giostrina” Piazza Matteotti, con lo scopo di abbellire la Piazza e renderla più frequentata, presidiata e sicura, soluzione totalmente inadeguata come dimostrato dai numerosi fatti accaduti”.

I consiglieri di opposizione hanno chiesto alla maggioranza di mettersi in moto per affrontare seriamente il problema della sicurezza in città, attraverso azioni vere di contrasto. “Chiediamo, inoltre, che si attuino politiche vere e strutturate, – affermano – evitando interventi spot peraltro sempre minori, di contrasto al disagio giovanile e sociale in genere presente, con il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse. Non si continui a nascondere questo e altri problemi comunque esistenti, mascherandoli con un trucco che nasconde sempre più a fatica il volto di una città bella e accogliente, ma che rischia di essere sporcato dalla scarsa attenzione della maggioranza su questi temi. Perché non è sufficiente piantare qualche alberello, sistemare le aiuole (solo del centro) o organizzare qualche bel concerto a pagamento se poi si dimentica o si fa finta di non vedere situazioni così gravi e attuali”.