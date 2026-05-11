Villa da 15 milioni a Porto Cervo, processo rinviato per Vacchi

Gianluca Vacchi nei guai per la mega villa a Porto Cervo.

Gianluca Vacchi, noto dj e influencer bolognese, è attualmente a processo presso il tribunale di Tempio Pausania con l’accusa di aver violato le norme urbanistiche nella sua lussuosa residenza di Pantogia, situata sulle colline di Porto Cervo dedicata a sua figlia Blu Jerusalema. Nell’ultima udienza, presieduta dal giudice Tommaso Andorlini, sono state ammesse tutte le prove testimoniali presentate dalle parti coinvolte, che includono anche l’architetto Giovanni Faggioli e il costruttore Giovanni Maria Filigheddu.

Il processo.

Il procedimento, scaturito da un sequestro preventivo dell’immobile avvenuto nel giugno 2023, è stato aggiornato al prossimo 16 novembre per l’escussione dei primi testimoni della polizia giudiziaria. I legali di Vacchi hanno espresso ottimismo, ritenendo che le prossime deposizioni possano confermare la regolarità dell’iter amministrativo seguito per i lavori nella villa in Costa Smeralda, al punto da ipotizzare la rinuncia ad altri testimoni della difesa qualora i fatti venissero chiariti immediatamente.

La villa.

Al centro della vicenda giudiziaria c’è l’ampliamento della villa sulla collina di Pantogia, un immobile da 15 milioni di euro caratterizzato da quindici camere, mille metri quadri di terrazze, una discoteca e persino un campo da padel. I lavori sono tuttavia bloccati dal marzo 2023, in seguito a un sopralluogo dei tecnici del Comune di Arzachena che ha portato a un’ordinanza di demolizione per volumetrie ritenute eccedenti rispetto a quelle autorizzate.

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