Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 12 maggio

Il meteo a Olbia e in Gallura.

In Gallura, il meteo vede un cielo parzialmente nuvoloso, con le tipiche velature che non precludono però il passaggio del sole. Olbia e le località costiere da San Teodoro a Santa Teresa godranno di temperature miti, con punte di 23°C, favorite da una minore ventilazione rispetto al versante occidentale dell’isola. Le minime si manterranno stabili sui 14°C.

Il quadro è però destinato a complicarsi nel breve termine. La Gallura si prepara infatti a un rinforzo della ventilazione da Maestrale, che soffierà teso soprattutto nelle Bocche di Bonifacio, rendendo il mare da mosso a molto mosso.

Tra mercoledì e sabato, l’instabilità diventerà la protagonista: l’ingresso di aria più umida porterà piogge sparse, con accumuli che potrebbero risultare più significativi nell’entroterra montuoso (zona Tempio Pausania e massiccio del Limbara), dove non si escludono isolati temporali pomeridiani.

Le temperature subiranno un’altalena: dopo un breve picco, scenderanno sensibilmente durante i fenomeni piovosi, stabilizzandosi intorno ai 18-19°C nel weekend. È un periodo di transizione che richiede un abbigliamento a strati e attenzione alle previsioni a breve termine per chi ha in programma escursioni nautiche tra le isole dell’Arcipelago de La Maddalena.

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