Morto in ospedale a Tempio, chi era il 22enne di Luras

La tragica morte di Mauro Zuncheddu.

Si chiama Mauro Zuncheddu il ragazzo originario di Luras deceduto all’ospedale di Tempio per una sospetta polmonite. Il giovane, che avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni a giugno, era ricoverato da alcuni giorni al Paolo Dettori con una diagnosi di broncopolmonite.

LEGGI ANCHE: Tragedia a Tempio, 23enne di Luras muore in ospedale: la causa sarebbe una polmonite

La Procura ha deciso di fare piena luce aprendo un’inchiesta ufficiale e disposto l’esame autoptico, una misura sollecitata anche dalla stessa Asl di Olbia per chiarire ogni aspetto di una vicenda clinica che presenta diversi punti oscuri.

Il dramma.

Il percorso che ha preceduto il dramma era iniziato con un primo accesso del ragazzo al pronto soccorso per acuti dolori al petto, terminato tuttavia con le dimissioni. Solo in un secondo momento, dopo essere tornato nella struttura d’emergenza, i medici ne avevano disposto il ricovero. Il quadro clinico è precipitato improvvisamente nelle prime ore di oggi, quando un’embolia polmonare massiva ha causato una gravissima insufficienza respiratoria risultata poi fatale. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il decesso sarebbe avvenuto proprio nelle fasi concitate del trasferimento d’urgenza verso il Santissima Annunziata di Sassari, mentre il paziente veniva sistemato a bordo di un’ambulanza del 118.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui