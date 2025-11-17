Un uomo violento arrestato dai carabinieri di Olbia.

I carabinieri di Olbia hanno arrestato ieri un uomo ritenuto responsabile di una serie di comportamenti violenti e pericolosi nel centro della città. La segnalazione al 112 Nue, giunta intorno a mezzogiorno, ha portato i militari del Reparto Territoriale a intervenire presso la stazione ferroviaria cittadina.

Poco prima, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era introdotto in un’auto ferma a un incrocio di via Vittorio Veneto, sorprendendo l’anziana conducente, che, spaventata, era riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Successivamente si è recato alla stazione ferroviaria, dove ha continuato a molestare le persone presenti e si è introdotto in un’area di cantiere. All’arrivo dei carabinieri ha tentato di opporre resistenza e si è armato di una spranga in ferro, tentando di colpire i militari, che lo hanno bloccato in sicurezza evitando che potesse ferire qualcuno.

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno portato all’arresto dell’uomo, trasferito al carcere di Sassari-Bancali. Rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

