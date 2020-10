I risultati delle elezioni nei Comuni della Gallura.

E’ in corso lo spoglio dei voti nei 41 comuni della provincia di Sassari per il rinnovo del sindaco e dei consiglieri. In Sardegna si registra un calo dell’affluenza alle urne con il 59,58 contro il 64,90 della tornata precedente.

Affluenza più alta della media nei comuni di Sassari che arrivano al 65,13% ( contro il 71,06 precedente) secondi solo a Nuoro. L’affluenza più bassa invece è stata registrata nei 6 comuni di Cagliari con il 49,57%.

Tutti i risultati nei comuni della Gallura al voto:

