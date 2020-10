L’affluenza alle elezioni comunali 2020 in Gallura

Sono ormai giunte presso il Ministero dell’Interno tutte le percentuali di affluenza alle urne nei comuni della Gallura.

Le percentuali di votanti sugli aventi diritto è: ad Aggius il 59,50%; Berchidda 77,47%; Bortigiadas con il 73,38%; Buddusò all’81,63%; La Maddalena al 54,95%; Luogosanto al 69,16%; Monti con il 76,87%; Oschiri ha il 66,92%; a Padru il 76,91%; San Teodoro invece ha il 67,27% di affluenza; Sant’Antonio il 68,20%; Santa Teresa 63,36%; nella città di Tempio la percentuale è del 57,14%.

La tendenza generale vede l’affluenza calare rispetto alle precedenti elezioni comunali; fanno eccezione solo Buddusò, con pochi decimi di punto in più e Monti, comune in cui i votanti salgono di cinque punti percentuali; Bortigiadas vede la percentuale scendere di pochissimi decimi, rimanendo nei fatti stabile. Il comune in cui si è votato di meno è la Maddalena dove ha votato poco più di un elettore su due, situazione simile a Tempio; mentre l’affluenza maggiore si è rilevata a Buddusò.

(Visited 424 times, 424 visits today)