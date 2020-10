Nadia Matta eletta sindaca.

Sarà Nadia Matta ad amministrare Santa Teresa Gallura per i prossimi 5 anni. Insegnante alle elementari, ha dovuto terminare la sua campagna elettorale da casa in quanto risultata positiva, come da lei stessa annunciato, al coronavirus.

Al termine dello scrutinio delle 5 sezioni elettorali, la neo sindaca Matta si è aggiudicata 1.405 voti su 2.596 schede valide. Lo sfidante Paolo Sardo si è fermato, invece, a 1.191 preferenze.

