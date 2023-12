Ritardi sulle bonifiche a La Maddalena, indagato Solinas

I ritardi sulle bonifiche a La Maddalena.

Il presidente della Regione Christian Solinas è stato interrogato a Tempio, in Procura, riguardo ai presunti ritardi nelle operazioni di bonifica dell’ex Arsenale di La Maddalena. L’indagine, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, si concentra sul mancato risanamento dei fondali del molo Carbone, di Cala Camicia e Cala Camiciotto. Solinas è indagato per inquinamento, in quanto responsabile della persistente contaminazione dell’ex Arsenale.

Assistito dall’avvocato Toto Casula, Solinas ha risposto alle domande degli investigatori senza rilasciare dichiarazioni. La questione delle bonifiche ha radici nell’estromissione del consorzio vincitore della prima gara d’appalto da parte del Comune di La Maddalena. Questo tema è stato precedentemente oggetto di un processo a Tempio e Roma, incentrato sulla truffa ai danni dello Stato per i fondi spesi a La Maddalena senza effettivo risanamento.

Nonostante i danni ingenti subiti dai maddalenini e dalla Sardegna nel complesso, il processo è stato annullato per prescrizione. Settanta milioni di euro spesi nel 2009 hanno portato a bonifiche inefficaci, causando addirittura un aumento dell’inquinamento marino.

