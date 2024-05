Riapre il Ritual di Baja Sardinia.

La discoteca Ritual di Baja Sardinia, inaugurata nel 1970 dall’architetto Andres Fiore, riaprirà per la stagione 2024 il 31 maggio. A giugno sarà aperta nei weekend, e dal 30 giugno al 3 settembre, l’apertura sarà quotidiana. La programmazione artistica è pensata per fondere musica e ambiente, come afferma Francesca Fiore, figlia del fondatore e attuale direttrice, che promette ospitalità ed esclusività per i clienti.

Marco Poltronieri, general manager, sottolinea che il lavoro per offrire un’esperienza continua tutto l’anno. Il club, ricavato tra i graniti della Gallura, sarà arricchito dai numerosi brand partner e, da cinque anni, include anche il rooftop restaurant e mixology club Le Terrazze. Tiziano Rossi, direttore del ristorante, annuncia l’apertura dal 12 giugno al 14 settembre, con un menù di sapori sardi e mediterranei, da gustare con vista sul golfo.

I cocktail ideati da Marco Pisellini, food & beverage manager de Le Terrazze, saranno un elemento di spicco. La storia del Ritual è lunga e prestigiosa, avendo ospitato personaggi come Margaret d’Inghilterra e Aristotele Onassis con Jacqueline Kennedy. Francesca Fiore ricorda come suo padre, affascinato da una grotta naturale sulla collina, la trasformò prima in un punto d’incontro per intellettuali e artisti, e poi in una discoteca nell’agosto del 1970.

