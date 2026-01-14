Relazioni tossiche ad Arzachena, l’intervento di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone parla agli studenti di Arzachena

Educazione ai sentimenti: Roberta Bruzzone analizza le relazioni tossiche e ne parla con gli studenti di Arzachena.

Si è svolto nella giornata di ieri, presso l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, un incontro di profondo rilievo sociale e pedagogico dedicato alle nuove generazioni. Gli studenti dell’Ipsar “Costa Smeralda” e del Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” hanno preso parte alla matinée dello spettacolo “Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica”, un evento che ha visto come protagonista la nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.

L’iniziativa, inserita nella stagione teatrale cittadina e organizzata da Deamater con il sostegno del Comune di Arzachena, si è posta l’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti critici necessari per distinguere l’affetto autentico dalle dinamiche di abuso e manipolazione.

I segnali d’allarme e la prevenzione

Durante il confronto, l’analisi con rigore scientifico e un linguaggio diretto i meccanismi psicologici che caratterizzano i legami disfunzionali. Particolare attenzione su alcuni concetti cardine per la prevenzione della violenza di genere e del disagio relazionale:

L’illusione del “Love Bombing“: si evidenzia la pericolosità delle attenzioni eccessive e precoci. Spesso utilizzate come strategia per creare una dipendenza affettiva e isolare la vittima dal proprio contesto sociale.

Il controllo digitale: è stato lanciato un monito sull’uso improprio della tecnologia. Pratiche come la geolocalizzazione costante o il controllo dei profili social non sono state definite come forme di interesse. Sono i primi segnali di una prevaricazione inaccettabile.

Il valore del tempo: agli studenti è stato consigliato di non affrettare le tappe della conoscenza, permettendo alla fiducia di costruirsi su basi solide e non su proiezioni idealizzate.

Il ricordo di Cinzia Pinna

L’evento ha rappresentato un momento di crescita collettiva, sostenuto con vigore dall’Amministrazione comunale. Il delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, ha sottolineato l’importanza di portare tali tematiche all’interno del percorso scolastico per formare cittadini più consapevoli e resilienti.

La giornata ha assunto inoltre un valore simbolico profondo nel ricordo di Cinzia Pinna, la cui memoria funge da monito costante sulla necessità di non abbassare la guardia di fronte ai meccanismi della manipolazione. Il coinvolgimento attivo delle scuole locali conferma la volontà del territorio di rispondere con fermezza e verità alle sfide educative poste dalle nuove dinamiche relazionali, promuovendo una cultura del rispetto e della libertà individuale.

