Presunti abusi edilizi, rinvio a giudizio per il sindaco di Olbia

Il rinvio a giudizio per il sindaco di Olbia.

È stato rinviato a giudizio il sindaco di Olbia Settimo Nizzi al termine dell’udienza preliminare sull’inchiesta che riguarda presunti abusi edilizi legati alla villa di sua proprietà a Torre Terrata Sottomonte, nel comune di Golfo Aranci.

La Procura di Tempio Pausania contesta una violazione paesaggistica connessa al cambio di destinazione d’uso di un seminterrato, trasformato in spazio abitabile, con un aumento di volumetria ritenuto superiore al 30 per cento rispetto all’edificio originario.

Nel corso dell’udienza il pubblico ministero Alessandro Bosco aveva chiesto anche la confisca dell’immobile, richiesta che il giudice per l’udienza preliminare Federica Distefano ha respinto accogliendo le argomentazioni della difesa. Il provvedimento ha definito la posizione degli altri indagati, tra rinvii a giudizio e proscioglimenti per le diverse ipotesi di reato contestate. Il processo prenderà avvio nel mese di marzo. L’immobile era stato sequestrato dalla Forestale nell’ottobre 2019.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui