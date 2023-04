Olbia dice addio all’ex poliziotto Romeo, aveva 68anni

Addio a Romeo Muntoni.

Olbia in lutto per la scomparsa di Romeo Muntoni. L’uomo era molto conosciuto e voluto bene in città, ancora incredula per la terribile notizia. Il 68enne è ricordato anche come un bravo marito, nonno e padre di famiglia.

Sono tanti i messaggi sconvolti alla notizia della scomparsa di Romeo Muntoni, degli amici e degli ex colleghi di lavoro. Il 68enne era un ex poliziotto e poi impegnato con la Protezione civile. Ultimamente, purtroppo, non stava bene. “Ciao Romeo è stato un piacere averti conosciuto e lavorato insieme per circa 20 anni, in allegria e spensieratezza”. Questo è il pensiero di uno dei suoi ex colleghi di lavoro, che lo ricordano come un uomo sempre di buonumore. “Siamo veramente addolorati, eri una persona davvero gentile”, aggiungono i suoi amici che gli hanno dato l’ultimo saluto.

