Marciapiedi inagibili per i disabili a Olbia, Nizzi: “Due milioni per farli come nel lungomare”

Una mozione contro gli ostacoli in molti marciapiedi a Olbia.

Troppe barriere architettoniche nei marciapiedi Olbia. A denunciarlo il consigliere del gruppo misto Alfideo Farina (M5s), che ha presentato in Consiglio comunale una mozione, sottoscritta dalla minoranza, contro la presenza in città di ostacoli che rendono la vita difficile alle persone con mobilità ridotta.

In sostanza, a Olbia c’è un problema con i marciapiedi. Troppo piccoli, con pali della luce in mezzo e le segnalazioni sono tantissime. “Vi faccio un esempio, in via Cesti – dichiara Farina – c’è un marciapiede di un metro con 40 cm da una parte e dall’altra e un bel palo della Telecom da 20 centimetri in mezzo. Chi è costretto in carrozzina, o chi ha un bambino in passeggino, lo stiamo costringendo a fare un percorso a ostacoli”.

Il consigliere ha chiesto al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, di impegnarsi a rimuovere tutti gli ostacoli infrastrutturali nei marciapiedi di Olbia, obbligando alle società energetiche a ottemperare. Il primo cittadino ha confermato che effettivamente in alcune strade gli interventi non sono stati adeguati. Tuttavia, ha fatto sapere che 2 milioni di euro saranno destinati a rifare tutti i marciapiedi, che saranno – per grandezza – sul modello del lungomare in tutta la città.

“Sappiamo benissimo quali sono le problematiche – risponde Settimo Nizzi – sappiamo anche quali sono gli interventi realizzati. Laddove abbiamo potuto, abbiamo rispettato quali sono le norme nel rispetto degli esseri umani e, in particolare, delle persone disabili. Vecchie lottizzazioni realizzate in zona B o in periferia non rispettano certamente i minimi fondamentali degli esseri umani. Erano tempi dove si potevano fare queste cose. Noi oggi abbiamo ristretto tutte le strade, riduciamo lo spazio per le macchine e aumentiamo dappertutto lo spazio per pedoni e ciclisti. Ci vorrà tempo e moltissimi milioni.

Il sindaco ha chiesto ai commercianti e i residenti di collaborare per rendere i marciapiedi più agibili. “Chiedo ai concittadini di rimuovere gli ostacoli – aggiunge -. Se appendi, in un marciapiede stretto, anche il cassonetto dei rifiuti, come fa uno a passarci? Già abbiamo i pali, già abbiamo le strutture pubblicitarie abusive lasciate nel marciapiedi dai negozi”. La mozione è passata, seppur con qualche modifica, rimuovendo il passaggio che si riferiva a fare una ricognizione sul numero di marciapiedi in questo stato e sull’impegnare le società energetiche per rimuovere gli ostacoli. Il sindaco, unitamente alla maggioranza, ha fatto presente che sono già al lavoro per adeguare tutti i marciapiedi.

