Ronaldo e l’amore per Tavolara, il costo stellare delle sue vacanze

Le vacanze di Cristiano Ronaldo in Sardegna.

Cristiano Ronaldo e la sua famiglia hanno deciso di fermarsi ad ammirare il golfo di Olbia. Il calciatore, in compagnia di Georgina Rodriguez e dei loro 4 figli, devono essere rimasti molto affascinati dall’Isola di Tavolara e dalla Sardegna.

La famiglia, a bordo di un yacht, si è fermata davanti all’isola per godersi il sole davanti a una delle location più belle della Gallura. Cr7 nelle storie mostra un fisico scultoreo con addominali in vista, mentre scende dalle scale dell’imbarcazione per fare un bagno davanti allo scenario di Tavolara. Una vacanza all’insegna del lusso, visto che come ogni anno la famiglia Ronaldo ha deciso di salire ancora a bordo di uno yacht.

Il panfilo potrebbe essere l’Azimut Grande 27, l’imbarcazione preferita dal calciatore, utilizzata anche nel 2020 e 2021 per le loro vacanze in Gallura. Tuttavia, è un mistero, poiché l’imbarcazione non risulta nel golfo di Olbia. Noleggiare un’imbarcazione così costa per una settimana dai 84.750 ai 97.180 euro e il suo valore economico di acquisto è di circa 6 milioni di euro. Spiccioletti per Cr7 che guadagna 5,83 milioni di euro al mese, con un patrimonio di 350 milioni.

Cristiano Ronaldo è molto affezionato alla Sardegna, tanto che nel 2018 aveva scelto La Maddalena e le sue bellissime isole dell’arcipelago. Visti i suoi guadagni, dovuti all’ingaggio in una delle squadre più importanti del mondo, niente poco di meno che l’Al-Nassr Football Club, potrebbe pure esplorare altri lidi. Ma lui torna sempre qui e questo dimostra il suo amore per la Gallura.

