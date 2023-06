Ronaldo è in Gallura, comincia la super-estate dei vip

Cristiano Ronaldo viene in Sardegna e come tanti vip sceglie la Gallura.

È cominciata la stagione dei vip in Sardegna. Siamo ancora a giugno e si possono già vedere i primi personaggi famosi scegliere la Gallura. Tra questi Cristiano Ronaldo, che è arrivato in Costa Smeralda, dove si sta godendo le vacanze a bordo di uno yacht.

L’arrivo di Georgina Rodriguez con i figli è la notizia che mette fine alla presunta crisi tra lei e Cr7. Nei giorni scorsi si era parlato di un contratto da 100mila euro al mese qualora i due si fossero separati. Questo strano accordo aveva portato i rumors a concentrarsi sulla fine della relazione. Fosse così l’influencer spagnola non avrebbe raggiunto il suo amato Ronaldo in Sardegna.

Il video li ritrae in una villa, che potrebbe essere in località San Teodoro. Nel breve filmato si vedono i figli della coppia abbracciare papà Ronaldo. Comunque, non è la prima volta che il calciatore viene in Gallura, dove trascorre le sue vacanze da ben 15 anni. La Gallura è stata scelta anche dalla sciatrice Sofia Goggia, che si è fotografata a bordo di una barca in Costa Smeralda.

Questi i primi vip che hanno inaugurato le loro vacanze in Gallura, anche se siamo ancora all’inizio.

Le vacanze dei Ferragnez e altre celebrità.

Una presenza fissa in Gallura è sicuramente quella dei Ferragnez, ma c’è da chiedersi se quest’anno li vedremo in Costa Smeralda. Lo scorso anno avevano preferito passare le loro vacanze ad Ibiza e c’è grande attesa se la loro scelta quest’anno ricadrà sulla Sardegna. Attualmente la coppia è a Milano, ma si sono concessi recentemente una vacanza a Capri. Resta solo di attendere se Chiara Ferragni, Fedez e i suoi figli torneranno in Gallura.

