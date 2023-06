Con Ronaldo e Benzema in Gallura, la Sardegna è l’isola dei campioni

Erano compagni nel Real Madrid e saranno avversari in Arabia, nel frattempo Ronaldo e Benzema sono entrambi in vacanza in Gallura. Mentre il campione portoghese ha come base Puntaldia, a San Teodoro, ieri l’attaccante francese è stato immortalato a La Maddalena. Proprio nell’arcipelago è venuto più volte in vacanza Cristiano Ronaldo ma le foto che lui e la moglie hanno pubblicato in questi giorni li ritraevano davanti alla maestosa isola di Tavolara.

Il ristorante La Scogliera di Porto Massimo (La Maddalena) ha invece pubblicato su Instagram uno scatto con l’ospite d’onore Karim Benzema. Dal 2009 vestiva la maglia del Real, dove era arrivato proprio assieme a Cristiano Ronaldo, e li è rimasto fino alle scorse settimane. Nel 2018 CR7 era passato alla Juve per poi tornare al Manchester United e infine lanciarsi nella remunerativo campionato dell’Arabia Saudita. Dall’inizio dell’anno gioca nell’Al-Nassr di Riad e nella prossima stagione potrà sfidare il suo ex compagno: Benzema ha appena siglato un contratto faraonico con l’Al-Ittihad di Gedda.

I due Palloni d’Oro (Benzema è il vincitore in carica e Ronaldo ne ha vinto 5) tra tutti i paradisi terrestri che possono permettersi coi loro ingaggi hanno scelto la Sardegna. Hanno scelto la Gallura, col suo mare, i suoi panorami e i suoi odori unici al mondo. Mentre Benzema è nell’arcipelago a nord e Ronaldo nelle isole della bassa Gallura, in mezzo c’è anche Jeff Bezos col suo superyacht in Costa Smeralda.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui