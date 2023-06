Apre a Olbia un nuovo autonoleggio della filiale spagnola Record Go

Record Go apre un nuovo ufficio a Olbia.

Il fornitore spagnolo di soluzioni di mobilità, Record go, ha annunciato l’apertura di quattro nuovi uffici di noleggio auto in Italia, una di queste a Olbia. Le filiali si trovano vicino agli aeroporti di Olbia, Catania, Cagliari e Palermo e serviranno per rispondere alla crescente domanda di auto a noleggio in Sicilia e Sardegna.

L’azienda ha scelto queste due isole per espandere la sua presenza lungo le coste del Mediterraneo e in destinazioni turistiche rinomate. L’obiettivo dell’azienda è continuare a offrire soluzioni di mobilità nelle principali destinazioni turistiche europee e queste aperture portano il numero totale di filiali dell’azienda a 33, comprese le sedi in Spagna, Portogallo, Grecia e Italia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui