Ci sarebbero stati altri 4 furti quella notte.

Serata da incubo per un turista a San Teodoro. Un giovane, di 21 anni, mentre si trovava a ballare in una discoteca del posto si è accorto di non avere più le sue 2 catenine d’oro. E non sarebbe nemmeno l’unico caso, perché altri 4 ragazzi quella notte avrebbero subito dei furti.

Il ragazzo, che si trova in vacanza nel comune, ha segnalato il furto alle forze dell’ordine e i genitori hanno lanciato un appello affinché trovino le collane, in quanto valore affettivo oltre che economico. “Mio figlio si è accorto subito del furto – spiegano -. Ho provato a contattare tutti i compro oro del posto per riuscire a ritrovarla, ma purtroppo non possono rilasciare informazioni se non alle forze dell’ordine. In vent’anni che ho la casa qui non ci è mai capitato niente del genere”.

I genitori del giovane, che presto arriverà a San Teodoro, cerca di aggrapparsi all’unica speranza, per ritrovare le collane d’oro chiedendo anche la pubblicazione delle foto. “In pista c’erano le telecamere – dicono -, credo non sarebbe difficile scoprire chi è stato a rubarla. Basta volerlo. Le forze dell’ordine dovrebbero indagare per rendere più sicure le nostre vacanze”.