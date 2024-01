Ryanair sbarca a Olbia, svolta per il Costa Smeralda

La Ryanair sbarca a Olbia.

Ryanair annuncia i suoi primi collegamenti verso l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda. Questa nuova iniziativa segna l’espansione della low cost in tutti e tre gli aeroporti sardi.

Il debutto sui cieli di Olbia avverrà all’inizio della stagione estiva, che va da fine marzo a fine ottobre. Questa mossa strategica amplia ulteriormente la presenza della compagnia in Sardegna, andando oltre le rotte tradizionalmente servite a Cagliari e Alghero.

L’aeroporto di Olbia ha attirato l’attenzione negli ultimi anni con significativi investimenti da parte di altre compagnie come easyJet, Volotea e Wizz Air. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, aveva in passato giudicato lo scalo “troppo costoso” per la sua compagnia. Tuttavia, l’accordo recentemente raggiunto tra Ryanair e Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia (dove F2i Ligantia detiene il 79,8%), ha aperto la strada a nuove opportunità.

Secondo il Corriere della Sera, le nuove rotte copriranno destinazioni nazionali e internazionali, sebbene al momento non sia prevista l’apertura di una base. La notizia è accolta con interesse dagli esperti del settore e conferma la continua espansione della rete di Ryanair, mantenendo la compagnia in cima alle scelte dei viaggiatori in cerca di opzioni convenienti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui